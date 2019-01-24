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В Уфе оповещать население о чрезвычайных ситуациях будут церковные колокола

Добавлено: 24.01.19
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Рубрика: Политика
Теги: Уфа
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В Уфе оповещать население о чрезвычайных ситуациях будут церковные колокола

Жителей Уфы будут оповещать о ЧС через колокольный набат. Об этом сообщил председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на подведении итогов работы спасателей за 2018 год. По его словам, соответствующее соглашение уже подписано. 

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- В отчетном году был построен региональный сегмент комплексной системы экстренного оповещения людей. Эту систему планируется сдать в промышленную эксплуатацию в первом квартале текущего года. Госкомитет республики не исключает и иные способы информирования жителей о чрезвычайных ситуациях, например, через колокольный набат. С этой целью нами подписано соглашение о сотрудничестве с Уфимской епархией русской православной церкви, - сообщил Фарит Гумеров.

Набат — оповещение или тревожный сигнал для сбора народа, подаваемый обычно ударами в колокол. В Вооружённых Силах России набатный сигнал используется до сих пор для подачи сигнала пожарной тревоги, например, в автопарках и так далее. В качестве сигнального инструмента (била) выступают предметы, покрашенные в красный цвет.

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