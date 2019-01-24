Руслан Гиззатуллин временно возглавил Кушнаренковский район
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В четверг, 24 января, на заседании Кушнаренковского района было принято решение о возложении временного исполнения обязанностей главы Администрации Кушнаренковского района на Руслана Гизатуллина, сообщает Новости Башкирии сегодня.
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Трудовую деятельность Руслан Гизатуллин начинал в Башкирском государственном аграрном университете, здесь он достиг звания доцента и должности председателя профсоюзной организации студентов и аспирантов. В 2011-2013 г. трудился заместителем министра молодежной политики и спорта Башкирии. В 2013-2016 годы работал директором ипподрома «Акбузат». В 2016 году был назначен руководителем Башкортостанского регионального исполнительного комитета Партии «Единая Россия».
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