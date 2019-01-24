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Руслан Гиззатуллин временно возглавил Кушнаренковский район

Добавлено: 24.01.19
Просмотров: 39
Рубрика: Политика
Теги: Кушнаренковский район
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Руслан Гиззатуллин временно возглавил Кушнаренковский район

В четверг, 24 января, на заседании Кушнаренковского района было принято решение о возложении временного исполнения обязанностей главы Администрации Кушнаренковского района на Руслана Гизатуллина, сообщает Новости Башкирии сегодня.

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Гизатуллин Руслан Ринатович родился в Уфе 24 декабря в 1976 году. Окончил БГАУ и БАГСУ. Кандидат наук, доцент, награждён почетной грамотой Государственного Собрания – Курултая РБ.

Трудовую деятельность Руслан Гизатуллин начинал в Башкирском государственном аграрном университете, здесь он достиг звания доцента и должности председателя профсоюзной организации студентов и аспирантов. В 2011-2013 г. трудился заместителем министра молодежной политики и спорта Башкирии. В 2013-2016 годы работал директором ипподрома «Акбузат». В 2016 году был назначен руководителем Башкортостанского регионального исполнительного комитета Партии «Единая Россия».

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