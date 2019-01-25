Радий Хабиров запретил передавать роддома и перинатальные учреждения в частные руки
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Руководитель Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию вокруг салаватского роддома, ранее переданного компании «Генус» по условиям концессионного соглашения с правительством республики.
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Однако сотрудник роддома рассказали, что все это дало обратный эффект и негативно сказалось на доступности услуг учреждения. Радий Хабиров в ходе состоявшегося накануне «Здравчаса» запретил впредь заключать концессионные соглашения, если объектом являются роддома и перинатальные учреждения. По его словам, у властей для этого еще нет опыта и «надёжных финансовых инструментов».
«Мы этого больше не позволим, запрещаю всё это проводить», - заявил Хабиров.Что касается салаватского роддома, по поручению Хабирова ситуацию там будет контролировать Минздрав РБ.
Напомним, ранее в эту ситуацию с роддомом вмешался председатель Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.
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