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Радий Хабиров запретил передавать роддома и перинатальные учреждения в частные руки

Добавлено: 25.01.19
Просмотров: 101
Рубрика: Политика
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Радий Хабиров запретил передавать роддома и перинатальные учреждения в частные руки

Руководитель Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию вокруг салаватского роддома, ранее переданного компании «Генус» по условиям концессионного соглашения с правительством республики.

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Инвестор должен был реконструировать роддом и установить новое оборудование. Общая сумма вложений должна была составлять более 286 млн рублей.

Однако сотрудник роддома рассказали, что все это дало обратный эффект и негативно сказалось на доступности услуг учреждения. Радий Хабиров в ходе состоявшегося накануне «Здравчаса» запретил впредь заключать концессионные соглашения, если объектом являются роддома и перинатальные учреждения. По его словам, у властей для этого еще нет опыта и «надёжных финансовых инструментов».
«Мы этого больше не позволим, запрещаю всё это проводить», - заявил Хабиров.
Что касается салаватского роддома, по поручению Хабирова ситуацию там будет контролировать Минздрав РБ.

Напомним, ранее в эту ситуацию с роддомом вмешался председатель Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

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