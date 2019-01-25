Радий Хабиров рассказал о своем отношении к соцсетям и вбросам в них
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Радий Хабиров выступил на форуме Digital Курултай, который проходит в Уфе. Временно исполняющий обязанности главы Башкирии рассказал о своем отношении к социальным сетям и прокомментировал такое явление, как вбросы на примере ситуации в Сибае.
«Когда в сетях прошла информация, что в Сибае морги заполнены трупами, мне стало просто смешно. Я мысленно сказал про себя: «Ребята, придумайте что-то новое, потому что мы проходили «Зимнюю вишню», когда проводилось то же самое (после пожара в Кемеровской области в соцсетях появилась информация, что власти скрывают от населения точное количество жертв – прим.)», – поделился он.По мнению Хабирова, если бы чиновники Сибая не организовали нормальное взаимодействие с населением через соцсети, то ситуация была бы хуже и подобной недостоверной информации было бы больше.
«Вы можете в этой части меня считать параноиком, но мы же в России живем и про Россию говорим. Против нас серьезно работают. Согласны вы или не согласны – это ваша точка зрения. Я просто более информированный человек», – поделился он.
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