Радий Хабиров рассказал о своем отношении к соцсетям и вбросам в них

Радий Хабиров выступил на форуме Digital Курултай, который проходит в Уфе. Временно исполняющий обязанности главы Башкирии рассказал о своем отношении к социальным сетям и прокомментировал такое явление, как вбросы на примере ситуации в Сибае.



«Когда в сетях прошла информация, что в Сибае морги заполнены трупами, мне стало просто смешно. Я мысленно сказал про себя: «Ребята, придумайте что-то новое, потому что мы проходили «Зимнюю вишню», когда проводилось то же самое (после пожара в Кемеровской области в соцсетях появилась информация, что власти скрывают от населения точное количество жертв – прим.)», – поделился он.

«Вы можете в этой части меня считать параноиком, но мы же в России живем и про Россию говорим. Против нас серьезно работают. Согласны вы или не согласны – это ваша точка зрения. Я просто более информированный человек», – поделился он.

Напомним, второй месяц здесь тлеет карьер, из-за чего город окутан смогом, а в воздухе превышена концентрация диоксида серы.По мнению Хабирова, если бы чиновники Сибая не организовали нормальное взаимодействие с населением через соцсети, то ситуация была бы хуже и подобной недостоверной информации было бы больше.