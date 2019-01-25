Радий Хабиров поддержал идею возрождения коллективной помощи в деревнях и селах
Комментарии (0)
В Башкортостане будет возрождена давняя традиция проведения омэ («өмә» с башкирского языка — «коллективная помощь») в селах и деревнях республики. Руководитель республики, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что ему эта идея, высказанная участниками одной из тематических площадок, очень понравилась.
«Это традиция взаимовыручки, и мы ее можем возродить. Чего нам в обществе сейчас не хватает — это доброго человеческого отношения, того, что было в наших селах и городах. Вспомним, как раньше, например, строили православные храмы, вся деревня выходила и строила, и такая традиция была у всех народов нашей страны. Мы ее возродим, как отдельную программу. Что важно, тем деревням, где идет омэ, мы будем и финансово помогать», — отметил Радий Хабиров.По словам руководителя Башкортостана, прозвучало и много других интересных предложений и озвучено проблем. Глав сельских поселений очень волнует проблема с нелегальной продажей алкоголя, и уже разработаны меры по борьбе с этим явлением.
Радий Хабиров отметил, что до конца года такими кустовыми совещаниями будут охвачены все районы республики и через такое обучение пройдут главы всех 800 сельских поселений.
«Я буду собирать обратную реакцию селян, это очень важно Если им это полезно, на следующий год мы также будем проводить и каждый раз будем менять форматы. Сюда высадился большой десант руководителей отраслевых министерств и ведомств. Сперва у глав сельских поселений прошла учеба, где они смогли задать интересующие их вопросы. А потом прошла деловая игра, которая была нужна для того, чтобы их расшевелить, научить их современным технологиям. Для меня важно было другое, понять какие проблемы их больше всего волнуют, и я для себя получил уникальную возможность получить информацию от глав сельских поселений, которые с утра до ночи работают с людьми, живут их интересами. Я лично очень доволен и, думаю, получил от них больше, чем они от меня», — сказал Радий Хабиров.
Читайте также
Политика
Радий Хабиров поручил Минобразованию Башкирии решить вопрос с перевозками детей до школ
Общество
Радий Хабиров высказал свое мнение об изучении башкирского языка
Политика
Владимир Путин поручил Радию Хабирову добиваться конкретных результатов в городах, селах и деревнях
Политика
Радий Хабиров потребовал до конца года ликвидировать нехватку мусорных контейнеров.
Политика
Радий Хабиров обещал поддержать районные газеты Башкирии
ЖКХ
Радий Хабиров потребовал снизить стоимость вывоза ТКО до 70 рублей
Политика
Радий Хабиров встретился с многодетными матерями Башкирии
Политика
Радий Хабиров: "Ни одного дольщика мы не оставим без внимания. Все вопросы решим. Надо просто потерпеть"