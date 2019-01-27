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Радий Хабиров привел подчиненным в пример город Мелеуз

Добавлено: 27.01.19
Просмотров: 132
Рубрика: Политика
Теги: Мелеузовский район
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Радий Хабиров привел подчиненным в пример город Мелеуз

Руководитель Башкирии Радий Хабиров на оперативке в правительстве РБ прокомментировал ситуацию по долгам организаций за газ.

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Он отметил, что некоторым главам муниципалитетов удается решать задачу снижения долгов – это значит, что дело «двигается» там, где люди «работают».

Так, он привел в пример Мелеуз, где к 1 января 2019 года задолженность была погашена полностью (хотя составляла более 8 млн рублей). Он поручил подчиненным отслеживать муниципалитеты с низкими показателями погашения долгов и вызывать к себе их глав.

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