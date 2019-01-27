Радий Хабиров привел подчиненным в пример город Мелеуз

Руководитель Башкирии Радий Хабиров на оперативке в правительстве РБ прокомментировал ситуацию по долгам организаций за газ.



Он отметил, что некоторым главам муниципалитетов удается решать задачу снижения долгов – это значит, что дело «двигается» там, где люди «работают».Так, он привел в пример Мелеуз, где к 1 января 2019 года задолженность была погашена полностью (хотя составляла более 8 млн рублей). Он поручил подчиненным отслеживать муниципалитеты с низкими показателями погашения долгов и вызывать к себе их глав.