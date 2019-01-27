Радий Хабиров привел подчиненным в пример город Мелеуз
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Руководитель Башкирии Радий Хабиров на оперативке в правительстве РБ прокомментировал ситуацию по долгам организаций за газ.
Так, он привел в пример Мелеуз, где к 1 января 2019 года задолженность была погашена полностью (хотя составляла более 8 млн рублей). Он поручил подчиненным отслеживать муниципалитеты с низкими показателями погашения долгов и вызывать к себе их глав.
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