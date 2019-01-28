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Радий Хабиров поручил провести собрания по ремонту подъездов

Добавлено: 28.01.19
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Рубрика: Политика
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Радий Хабиров поручил провести собрания по ремонту подъездов

На оперативном совещании в правительстве Республики Башкортостан Радий Хабиров вновь поднял вопрос о ремонте подъездов. Доложить о ситуации он поручил исполняющему обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства республики Юрию Палтусову. На прошлом совещании содержание доклада и.о. министра не устроило врио главы РБ.

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Юрий Палтусов отметил, что ежегодно планируется ремонтировать около четырех тысяч подъездов. Всего до 2024 года должно быть отремонтировано 26 тысяч подъездов. В 2019 году на эти цели будет направлен один миллиард рублей. При этом жители сами будут определять, какие виды работ в подъездах будут выполнены.
— Дорожная карта напряженная, — отметил Радий Хабиров. — До 20 февраля вы должны будете провести собрания с жителями, где вы должны будете вместе определить перечень работ. Работы по ремонту подъездов мы завершаем 1 ноября. Важно объяснять людям, что программа долгосрочная.
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