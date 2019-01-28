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В Башкирии детские площадки не будут приняты если в них будет отсутствовать мягкое покрытие

Добавлено: 28.01.19
Просмотров: 31
Рубрика: Политика
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В Башкирии детские площадки не будут приняты если в них будет отсутствовать мягкое покрытие

Напомним, что ранее врио главы Башкирии рассказывал коллегам о старте начала ремонта дворов, который закончится к 1 октября 2019 года. Сегодня он озвучил отдельные требования к проекту, сообщает Новости Башкирии сегодня.

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- Обращаю особое внимание, задача министру ЖКХ. Мы уже договорились о том, какие должны быть требования к детским площадкам. Я прямо вслух сейчас говорю – мы не примем ни одну дворовую площадку, если там не будет мягкого покрытия. Жизнь показывает, что это очень важно – чтобы дети не травмировались. Это важнейший элемент. У нас нет заводов, которые производят это мягкое покрытие. Думайте уже сейчас об этом, чтобы потом не привозить с Москвы. Это дорого выйдет. Также прошу не опаздывать с главами, которые затягивают сроки подготовки к ремонту, - обратился Хабиров к своим подчиненным.

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