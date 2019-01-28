В Башкирии детские площадки не будут приняты если в них будет отсутствовать мягкое покрытие
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Напомним, что ранее врио главы Башкирии рассказывал коллегам о старте начала ремонта дворов, который закончится к 1 октября 2019 года. Сегодня он озвучил отдельные требования к проекту, сообщает Новости Башкирии сегодня.
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