Радий Хабиров: незаконным продавцам спиртного в Башкирии не место

Врио Главы РБ Радий Хабиров передал в социальных сетях послание продавцам водки, указав, что данной категории жителей в Башкирии не место.



— И мы это сделаем, дойдем до каждой маленькой деревни каждого района. Всех, кто будет потом взывать к состраданию — предупреждаю, это будет бесполезно. Лучше закончить торговлю смертью прямо сейчас. Если ваши родственники или друзья занимаются этим — передайте им это, пожалуйста. Тем, кто попросту убивает собственных соседей, бесстыдно глядя им в глаза — в нашей республике не место.