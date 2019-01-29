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Радий Хабиров: незаконным продавцам спиртного в Башкирии не место

Добавлено: 29.01.19
Просмотров: 123
Рубрика: Политика
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Радий Хабиров: незаконным продавцам спиртного в Башкирии не место

Врио Главы РБ Радий Хабиров передал в социальных сетях послание продавцам водки, указав, что данной категории жителей в Башкирии не место.

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— Улов за первые сутки — 13 точек подпольной торговли, которые выявлены по итогам 58 проверок. И это — только начало. В ближайшее время мы демонстративно жестко профилактируем Абзелиловский район от негодяев, продающих спиртосодержащие жидкости. По сути, эти в кавычках «бизнесмены» занимаются геноцидом нашего народа, — написал Радий Хабиров на своих страницах в интернете.

Руководитель региона отметил, что законные возможности прекратить незаконную торговлю спиртным есть:
— И мы это сделаем, дойдем до каждой маленькой деревни каждого района. Всех, кто будет потом взывать к состраданию — предупреждаю, это будет бесполезно. Лучше закончить торговлю смертью прямо сейчас. Если ваши родственники или друзья занимаются этим — передайте им это, пожалуйста. Тем, кто попросту убивает собственных соседей, бесстыдно глядя им в глаза — в нашей республике не место.
Напомним, 28 января врио Главы Башкирии, выступая на расширенном заседании коллегии прокуратуры республики, призвал работников прокуратуры и силовиков навести порядок в реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции во всех муниципалитетах региона.

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