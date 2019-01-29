Радий Хабиров: незаконным продавцам спиртного в Башкирии не место
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Врио Главы РБ Радий Хабиров передал в социальных сетях послание продавцам водки, указав, что данной категории жителей в Башкирии не место.
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Руководитель региона отметил, что законные возможности прекратить незаконную торговлю спиртным есть:
— И мы это сделаем, дойдем до каждой маленькой деревни каждого района. Всех, кто будет потом взывать к состраданию — предупреждаю, это будет бесполезно. Лучше закончить торговлю смертью прямо сейчас. Если ваши родственники или друзья занимаются этим — передайте им это, пожалуйста. Тем, кто попросту убивает собственных соседей, бесстыдно глядя им в глаза — в нашей республике не место.Напомним, 28 января врио Главы Башкирии, выступая на расширенном заседании коллегии прокуратуры республики, призвал работников прокуратуры и силовиков навести порядок в реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции во всех муниципалитетах региона.
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