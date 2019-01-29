Радий Хабиров подарит автобус хоккейной команде Сибая

Сибайская хоккейная команда «Горняк» получит долгожданный автобус для поездок на соревнования. Такое поручение дал местным властям врио главы Башкортостана Радий Хабиров после общения с юными хоккеистами в ледовом дворце «Ирандык».



«Желаю вам добиваться чемпионских побед и думаю, что некоторые из вас будут играть в нашем главном хоккейном клубе «Салават Юлаев», — сказал Радий Хабиров.

Директор дворца Гаяз Галиакберов рассказал, что в их дворце хоккеем, фигурным катанием и шорт-треком занимается более 200 детей.Мамы юных хоккеистов во время общения поблагодарили руководителя республики за такой подарок и пообещали, что их дети будут достойно представлять Башкортостан на различного рода турнирах.