Радий Хабиров подарит автобус хоккейной команде Сибая
Комментарии (0)
Сибайская хоккейная команда «Горняк» получит долгожданный автобус для поездок на соревнования. Такое поручение дал местным властям врио главы Башкортостана Радий Хабиров после общения с юными хоккеистами в ледовом дворце «Ирандык».
«Желаю вам добиваться чемпионских побед и думаю, что некоторые из вас будут играть в нашем главном хоккейном клубе «Салават Юлаев», — сказал Радий Хабиров.Мамы юных хоккеистов во время общения поблагодарили руководителя республики за такой подарок и пообещали, что их дети будут достойно представлять Башкортостан на различного рода турнирах.
Читайте также
Общество
В Кумертау прошло торжественное открытие ледового дворца «Сапсан Арена»
Политика
В Абзелиловском районе сельская школа получит долгожданный автобус
Экономика
Кумертау получит в подарок от Хабирова новый стадион
Политика
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров отметил, что отныне спокойной жизни у чиновников не будет
Политика
В Салаватском районе построят сельский клуб на 50 млн рублей
Политика
Радий Хабиров рассказал, что ему стало не интересно работать в Администрации президента РФ
Политика
Кумертау получит необходимую технику для ремонта дорог
Экономика
В Мечетлинском районе появится микрорайон для многодетных семей и новый детсад