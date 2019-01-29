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Радий Хабиров подарит автобус хоккейной команде Сибая

Добавлено: 29.01.19
Просмотров: 61
Рубрика: Политика
Теги: Сибай
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Радий Хабиров подарит автобус хоккейной команде Сибая

Сибайская хоккейная команда «Горняк» получит долгожданный автобус для поездок на соревнования. Такое поручение дал местным властям врио главы Башкортостана Радий Хабиров после общения с юными хоккеистами в ледовом дворце «Ирандык».

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Директор дворца Гаяз Галиакберов рассказал, что в их дворце хоккеем, фигурным катанием и шорт-треком занимается более 200 детей.
«Желаю вам добиваться чемпионских побед и думаю, что некоторые из вас будут играть в нашем главном хоккейном клубе «Салават Юлаев», — сказал Радий Хабиров.
Мамы юных хоккеистов во время общения поблагодарили руководителя республики за такой подарок и пообещали, что их дети будут достойно представлять Башкортостан на различного рода турнирах.

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