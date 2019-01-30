Личная страница ВКонтакте Радия Хабирова официально верифицирована
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Администрация социальной сети «ВКонтакте» официально верифицировала страницу врио Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Возле его имени появился специальный знак, свидетельствующий о том, что это подлинный аккаунт политика.
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Также известно, что Радий Хабиров направил запросы о верификации аккаунтов и в другие социальные сети. У него также имеются учётные записи в Инстаграме, Фейсбуке, Одноклассниках.
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