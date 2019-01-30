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Личная страница ВКонтакте Радия Хабирова официально верифицирована

Добавлено: 30.01.19
Просмотров: 83
Рубрика: Политика
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Личная страница ВКонтакте Радия Хабирова официально верифицирована

Администрация социальной сети «ВКонтакте» официально верифицировала страницу врио Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Возле его имени появился специальный знак, свидетельствующий о том, что это подлинный аккаунт политика.

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По правилам социальной сети после верификации страница Радия Хабирова будет выдаваться на первом месте в поиске, таким образом чужие «фейковые» аккаунты не будут попадать в поле зрения жителей республики, ищущих помощи у Главы региона. Сейчас на странице Радия Хабирова во «ВКонтакте» 104 тысячи подписчиков.

Также известно, что Радий Хабиров направил запросы о верификации аккаунтов и в другие социальные сети. У него также имеются учётные записи в Инстаграме, Фейсбуке, Одноклассниках.

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