Рамиль Искужин покинул пост председателя Контрольно-счетной палаты Башкирии
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Председатель Контрольно-счетной палаты Башкирии Рамиль Искужин покинул свой пост. Об этом пишет «Коммерсантъ – Уфа».
Рамиль Искужин занимал эту должность с июня 2016 года.
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