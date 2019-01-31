Рамиль Искужин покинул пост председателя Контрольно-счетной палаты Башкирии

Председатель Контрольно-счетной палаты Башкирии Рамиль Искужин покинул свой пост. Об этом пишет «Коммерсантъ – Уфа».



Сегодня в повестку заседания Курултая включен вопрос об отставке председателя Контрольно-счетной палаты. Спикер парламента Константин Толкачев пояснил, что Искужин написал личное заявление.Рамиль Искужин занимал эту должность с июня 2016 года.