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Рамиль Искужин покинул пост председателя Контрольно-счетной палаты Башкирии

Добавлено: 31.01.19
Просмотров: 95
Рубрика: Политика
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Рамиль Искужин покинул пост председателя Контрольно-счетной палаты Башкирии

Председатель Контрольно-счетной палаты Башкирии Рамиль Искужин покинул свой пост. Об этом пишет «Коммерсантъ – Уфа».

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Сегодня в повестку заседания Курултая включен вопрос об отставке председателя Контрольно-счетной палаты. Спикер парламента Константин Толкачев пояснил, что Искужин написал личное заявление.

Рамиль Искужин занимал эту должность с июня 2016 года.

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