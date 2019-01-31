Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Россию могут отключить от мирового интернета

Россию могут отключить от мирового интернета

Добавлено: 31.01.19
Просмотров: 81
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Россию могут отключить от мирового интернета

Россию могут отключить от мирового интернета, предположил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. По мнению депутата, это может быть одним из вариантов давления Запада на Москву.

«Раздающиеся со стороны Запада высказывания о необходимости усиления давления на нашу страну вынуждают задуматься о дополнительных мерах по защите суверенитета Российской Федерации в киберпространстве», — цитирует телеканал 360 выступление Левина на форуме по информационной безопасности. Он напомнил, что «отключение России от глобальной Сети является одним из возможных вариантов» такого давления.

Ранее российские парламентарии предложили обеспечить автономный режим работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной сети. Информация с предложением внести ряд изменений в Федеральные законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» была опубликована в электронной базе данных Госдумы.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В России начал действовать закон о мгновенной блокировке сайтов
Человек и закон
В России начал действовать закон о мгновенной блокировке сайтов
В Башкирии СМИ и соцсети будут проверять на опасный для детей контент
Образование
В Башкирии СМИ и соцсети будут проверять на опасный для детей контент
За отказ удалить информацию из сети грозит тюремный срок
Человек и закон
За отказ удалить информацию из сети грозит тюремный срок
Совфед одобрил реальные сроки за отказ удалять ложь из интернета
Человек и закон
Совфед одобрил реальные сроки за отказ удалять ложь из интернета
Принят закон о реальных сроках за отказ удалить информацию из интернета
Человек и закон
Принят закон о реальных сроках за отказ удалить информацию из интернета
Владимир Путин установил звание «Заслуженный журналист Российской Федерации»
Общество
Владимир Путин установил звание «Заслуженный журналист Российской Федерации»
Все меры социальной поддержки в Башкирии будут собраны в единую информационную систему
Общество
Все меры социальной поддержки в Башкирии будут собраны в единую информационную систему
Из Австрии экстрадирован житель Башкирии, обвиняемый в крупном мошенничестве
Общество
Из Австрии экстрадирован житель Башкирии, обвиняемый в крупном мошенничестве
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: