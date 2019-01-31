Россию могут отключить от мирового интернета, предположил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. По мнению депутата, это может быть одним из вариантов давления Запада на Москву.



«Раздающиеся со стороны Запада высказывания о необходимости усиления давления на нашу страну вынуждают задуматься о дополнительных мерах по защите суверенитета Российской Федерации в киберпространстве», — цитирует телеканал 360 выступление Левина на форуме по информационной безопасности. Он напомнил, что «отключение России от глобальной Сети является одним из возможных вариантов» такого давления.

Ранее российские парламентарии предложили обеспечить автономный режим работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной сети. Информация с предложением внести ряд изменений в Федеральные законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» была опубликована в электронной базе данных Госдумы.