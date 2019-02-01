В Башкирии продумают меры поощрения водителей школьных автобусов

Врио Главы республики Радий Хабиров предложил Госкомитету по транспорту провести республиканский конкурс и продумать меры поощрения водителей школьных автобусов, которые отличаются особым подходом к своей работе. По словам руководителя региона, в Башкирии более 1200 школьных автобусов.

Это значит, что мы доверяем своих детей более 1500 водителям. Я ездил по районам и мне рассказывали удивительные истории про водителей.



Радий Хабиров, врио Главы РБ:

- Есть водители, которые облагораживают свои автобусы, в некоторых районах есть даже те, которые поют песни, пока везут детей. Предлагаю Госкомитету по транспорту провести республиканский конкурс и продумать меры поощрения водителей школьных автобусов, которые отличаются особым подходом к своей работе.