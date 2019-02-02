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В России усилили оборону западных границ из-за появившихся там самолетов-шпионов

Добавлено: 02.02.19
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Рубрика: Политика
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В России усилили оборону западных границ из-за появившихся там самолетов-шпионов

Россия усилила военную группировку в Калининградской области истребительным авиаполком после того, как над Балтикой был замечен самолет-шпион. Усиление группировки также происходит из-за наращивания сил НАТО в регионе Балтийского моря.

«В составе соединения морской авиации Балтийского флота (БФ) сформирован истребительный авиаполк. На его вооружении находятся самолеты Су-27», — сообщает «Интерфакс» на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее наземные войска, дислоцированные в Калининградской области, были усилены танковым полком. Ракетную бригаду под Калининградом в прошлом году перевооружили оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М».


Российский истребитель Су-27, состоящий в дежурных силах противовоздушной обороны, перехватил над Балтикой шведский самолет-разведчик «Гольфстрим». Иностранный самолет летел к российской границе с выключенным устройством приемопередачи.


Ранее российский истребитель перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем около Крыма. Это произошло в конце декабря 2018 года.

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