В России усилили оборону западных границ из-за появившихся там самолетов-шпионов

Россия усилила военную группировку в Калининградской области истребительным авиаполком после того, как над Балтикой был замечен самолет-шпион. Усиление группировки также происходит из-за наращивания сил НАТО в регионе Балтийского моря.



«В составе соединения морской авиации Балтийского флота (БФ) сформирован истребительный авиаполк. На его вооружении находятся самолеты Су-27», — сообщает «Интерфакс» на источник, знакомый с ситуацией.





Ранее наземные войска, дислоцированные в Калининградской области, были усилены танковым полком. Ракетную бригаду под Калининградом в прошлом году перевооружили оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М».

Российский истребитель Су-27, состоящий в дежурных силах противовоздушной обороны, перехватил над Балтикой шведский самолет-разведчик «Гольфстрим». Иностранный самолет летел к российской границе с выключенным устройством приемопередачи.

Ранее российский истребитель перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем около Крыма. Это произошло в конце декабря 2018 года.