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Радий Хабиров: "Нужно уделять большое внимание здоровью работников"

Добавлено: 04.02.19
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Рубрика: Политика
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Радий Хабиров: "Нужно уделять большое внимание здоровью работников"

«Рынок труда сегодня требует новых компетенций, профессиональные навыки работников быстро устаревают. Поэтому очень важно, чтобы и система образования, и сами люди успевали за всеми изменениями», — сказал, открывая пленарное заседание проходящего в уфимском Конгресс-холле международного форума «Будущее сферы труда», врио главы Башкирии Радий Хабиров.

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По его словам, сегодня нужно уделять большое внимание здоровью работников. Именно здоровый и счастливый человек – огромный потенциал для повышения производительности труда.

Руководитель Башкортостана рассказал, что республика сейчас инициирует изменения в закон об обязательном медицинском страховании, где предлагается разработать механизм стимулирования работодателей, в том числе и материальный, чтобы они лучше заботились о здоровье своих работников.
«В первую очередь это касается диспансеризации, которую нужно проводить не для галочки, а качественно. Поэтому нужно материальное стимулирование со стороны государства», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос модератора конференции, ведущего телеканала «Россия» Сергея Брилева.

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