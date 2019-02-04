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В Башкирии озвучили дату поставки новых маршрутных автобусов

Добавлено: 04.02.19
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Рубрика: Политика
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В Башкирии озвучили дату поставки новых маршрутных автобусов

Крайняя дата поставки новых автобусов в Башкирию – 8 апреля. Об этом заявил Глава Госкомтранса республики Тимур Мухаметьянов в ходе оперативки в Правительстве. Врио Главы Башкирии Радий Хабиров возмутился затянутым срокам по замене общественного транспорта.

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- Когда у нас автобусы все-таки приходят, понимание есть? Вы меня этими автобусами уже кормите и обещаниями, когда они будут? – спросил руководитель региона.

Мухаметьянов назвал причину долгой поставки и заявил, что на дорогах первые новые автобусы должны появиться уже на следующей неделе.
- График поставки автобусов находится на согласовании. Откровенно скажу, что мы находимся в конкурентных условиях с Москвой и Татарстаном. Москва заказала у нашего же «НЕФАЗа» 400 автобусов, Татарстан – 200. Наши автобусы уже стоят на выходе. Мы ожидаем, что на этой неделе должны поступить первые автобусы в белом окрасе. Они пройдут еще ряд испытаний с точки зрения безопасности и полное оформление. Ожидаем, что к следующей неделе эти первые большие автобусы появятся на улицах республики, - сказал он.

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