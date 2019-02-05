Жители Иглино жалуются на недостаток автобусов 165, 165А

В Уфе полным ходом идет работа по систематизации перевозок в соответствии с принятой дорожной картой. Завершить работы планируется до 31 декабря. Актуальные вопросы пассажирских перевозок обсуждались на совещании с участием врио Главы РБ Радия Хабирова.

— Не прекращается количество жалоб по Уфе. Интервалы большие, маршруты неудачные. В том числе «Уфа-Иглино» 51 и 51 а. Вы читаете, что пишут вам люди? — обратился Радий Хабиров к главе Гостранса РБ Тимуру Мухаметьянову. — Мы сложную систему ломаем, пытаемся организовать законную перевозку.— По вашему поручению все сотрудники центра организации пассажирских перевозок начинают свой рабочий день в 6 утра с объезда автобусов. Все сотрудники на работу и с работы уезжают автобусом, сами анализируют ситуацию и общаются с людьми, — заверил Тимур Мухаметьянов.На сегодняшний день иглинское направление — одно из самых популярных с точки зрения обслуживания пассажиропотока в уфимской агломерации. Это направление ежедневно обслуживает около 50 тысяч пассажиров. На сегодня на этом направлении задействовано три крупных перевозчика по трем маршрутам: «Башавтотранс» — № 432 и два частника: № 165 и 236. Было принято решение по согласованию с руководством Иглинского района по увеличению подвижного состава.