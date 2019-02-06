Радий Хабиров подписал закон об аттестации тренеров спортивных школ

Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии поняли закон о системе аттестации тренеров спортивных школ. По словам председателя регионального парламента Константина Толкачева, с помощью поправок решена проблема социальной справедливости всех тренеров вне зависимости от их места работы.



«Сегодня часть спортивных школ находится в ведении отрасли образования, часть передана в ведение спортивной отрасли, — объясняет Константин Толкачев. — Работники первых являются педагогическими работниками. Для них существует система аттестации и присвоения квалификационных категорий. Тренеры, работающие в спортшколах спортивной отрасли, педагогическими работниками не являются. Для них аттестация не проводилась, квалификационные категории не присваивались. Это ставило их в неравное положение по сравнению с аттестуемыми коллегами».Из-за отсутствия квалификации у тренеров разнились условия оплаты труда, даже несмотря на то, что были временные компенсации.«Принятый закон закрепил аттестацию для тренеров, работающих в спортшколах спортивной отрасли, дав им равные с коллегами из отрасли образования права», — отметил спикер Госсобрания республики.Закон уже подписал врио Главы республики Радий Хабиров. Он вступит в силу с момента официального опубликования.