Радий Хабиров подписал закон об аттестации тренеров спортивных школ
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Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии поняли закон о системе аттестации тренеров спортивных школ. По словам председателя регионального парламента Константина Толкачева, с помощью поправок решена проблема социальной справедливости всех тренеров вне зависимости от их места работы.
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Из-за отсутствия квалификации у тренеров разнились условия оплаты труда, даже несмотря на то, что были временные компенсации.
«Принятый закон закрепил аттестацию для тренеров, работающих в спортшколах спортивной отрасли, дав им равные с коллегами из отрасли образования права», — отметил спикер Госсобрания республики.
Закон уже подписал врио Главы республики Радий Хабиров. Он вступит в силу с момента официального опубликования.
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