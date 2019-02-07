Хабиров о прибывших в Сибай врачах: "Нельзя так относиться к нашим пациентам!"
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Врио Главы Башкирии выразил недовольство работой врачей в Сибае. Об этом он заявил в рамках совещания «Здравчас». Поводом к этому стали обращения местных жителей: из-за болезни двух педиатров пациенты с детьми не смогли вовремя попасть на прием.
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Ранее первый замминистра здравоохранения Башкирии Рафаэль Яппаров сказал о том, что ему понравился воздух в Сибае. По его словам, у него остались положительные впечатления от города в целом.
Напомним, что экологические проблемы в Зауралье начались в прошлом году. Жалобы от жителей Сибая на недомогания, вызванные запахом серы и смогом в воздухе, начали поступать 12 декабря. Причиной загазованности стало выделение сероводорода при окислении руды на откосах неэксплуатируемого карьера по добыче медной руды. В городе объявили режим повышенной готовности. Вскоре судебные приставы приостановили деятельность Сибайского завода буровых реагентов. Прокуратура по факту загрязнения атмосферы возбудила уголовное дело.
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