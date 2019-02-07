Хабиров о прибывших в Сибай врачах: "Нельзя так относиться к нашим пациентам!"

Врио Главы Башкирии выразил недовольство работой врачей в Сибае. Об этом он заявил в рамках совещания «Здравчас». Поводом к этому стали обращения местных жителей: из-за болезни двух педиатров пациенты с детьми не смогли вовремя попасть на прием.



– Республика в связи с острой необходимостью направила туда лучших специалистов. Но почему тогда вовремя не подменили заболевших врачей? Почему люди должны страдать из-за того, что медицинское руководство не работает? Я недоволен таким подходом, оцениваю его неудовлетворительно. Нельзя так относиться к нашим пациентам! – подчеркнул Радий Хабиров.Ранее первый замминистра здравоохранения Башкирии Рафаэль Яппаров сказал о том, что ему понравился воздух в Сибае. По его словам, у него остались положительные впечатления от города в целом.Напомним, что экологические проблемы в Зауралье начались в прошлом году. Жалобы от жителей Сибая на недомогания, вызванные запахом серы и смогом в воздухе, начали поступать 12 декабря. Причиной загазованности стало выделение сероводорода при окислении руды на откосах неэксплуатируемого карьера по добыче медной руды. В городе объявили режим повышенной готовности. Вскоре судебные приставы приостановили деятельность Сибайского завода буровых реагентов. Прокуратура по факту загрязнения атмосферы возбудила уголовное дело.