Имеется веская причина: певица Алсу рассказала, почему скрывает от публики своего 7-летнего сына

15:11, 10 мар 2024

В мире шоу-бизнеса, где личная жизнь становится достоянием общественности, певица Алсу делает ставку на приватность. В частности, она тщательно оберегает от внимания публики своего семилетнего сына Рафаэля. В недавнем интервью изданию Hello! артистка впервые приоткрыла завесу тайны, объяснив мотивы своего решения.

«Не показывать Рафаэля в социальных сетях — это осознанный выбор», — делится Алсу. — «И что важно, это его выбор тоже».

Певица, известная своей искренностью, уверена, что личная жизнь, особенно когда речь заходит о детях, не должна становиться предметом обсуждений. «Я прекрасно понимаю, что людям интересны подробности жизни за кулисами, но в этом вопросе я предпочитаю руководствоваться внутренними чувствами, а не мнением окружающих», — говорит она.

«Рафаэль еще не готов к тому, чтобы быть под пристальным взглядом камер», — сетует певица.

Алсу не скрывает, что повышенное внимание к персоне сына может быть для него губительным.

Вместе с тем, она не исключает, что в будущем публика все же увидит Рафаэля.

«Но это произойдет только тогда, когда он сам изъявит такое желание», — подчеркивает Алсу.

Стоит отметить, что подобную стратегию приватности певица применяла и в отношении своих дочерей, оберегая их от излишнего внимания пока они не стали взрослее.

Автор: Семен Подгорный