За слова Пугачевой оправдываться не собирается: Кристина Орбакайте оказалась в творческой изоляции из-за политического нейтралитета

15:18, 10 мар 2024

Известная певица Кристина Орбакайте переживает тяжелые времена в своей карьере. Концертная деятельность артистки на родине фактически парализована - ее выступления в российских городах один за другим отменяются организаторами. Даже участие в престижном концерте в Кремлевском дворце оказалось для нее под вопросом.

Причиной такой негативной тенденции, судя по всему, стало упорное нежелание Орбакайте публично озвучивать свою гражданскую позицию по актуальным политическим событиям. В отличие от ее матери Аллы Пугачевой, активно критикующей действия российских властей, сама Кристина предпочла сохранять молчание, не комментируя скандальные высказывания Примадонны.

Близкие к певице источники поясняют ее позицию тем, что значительная часть ее семьи – муж и дочь – проживают в Нью-Йорке, куда она и сама периодически наведывается. В этой ситуации Орбакайте, видимо, решила дистанцироваться от политических дебатов, не вступая в публичную полемику.

Однако такой нейтралитет, кажется, не обеспечил ей спокойного существования в двух мирах. Российская публика все больше отворачивается от некогда популярной артистки. По мнению экспертов, доходы Кристины от концертной деятельности в РФ стремительно тают. Возможно, в скором времени ей придется окончательно сосредоточиться на выступлениях для русскоязычной эмигрантской аудитории в США, где ее семья имеет весьма привилегированный статус.

Согласно данным, апартаменты Орбакайте и ее близких в элитном нью-йоркском районе оцениваются в впечатляющие 20 миллионов долларов. Содержание столь роскошного жилья обходится недешево - к концу года сумма налога на недвижимость составит около 150 тысяч долларов.

Похоже, Кристине Орбакайте предстоит непростой выбор между карьерой в России и жизнью в Америке на фоне обострившейся геополитической обстановки. Ее творческий путь явно вступил в полосу сумерек, и артистке необходимо определиться, в каком направлении двигаться дальше.

Автор: Семен Подгорный