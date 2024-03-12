Отправленный в зону СВО гумконвой из Башкирии подвергся нападению БПЛА

11:47, 12 мар 2024

Депутат Госсобрания — Курултая Башкирии Фарит Гумеров, который лично сопровождал колонну, сообщил о полученных повреждениях:

«Фура цела, но необходимо отремонтировать топливную систему и воздушку. Пострадавших нет, все живы-здоровы».

По словам очевидцев, дрон нацелился на кабину, однако высокая скорость грузовика спасла жизни людей. Оператор беспилотника промахнулся, и взрыв заряда лишь посек машину осколками.

На помощь башкирской колонне прибыли российские военные, включая депутата Госсобрания Алексея Локотченко, добровольно отправившегося в зону СВО в январе. Совместными усилиями удалось эвакуировать людей и буксировать поврежденную фуру.

— Удар, по словам очевидцев, был нацелен в кабину, — сообщил спикер регионального парламента Константин Толкачев. — Но водитель не растерялся и, действуя хладнокровно, сумел увести машину из-под огня. Осколками от взрыва фура была повреждена, но груз удалось спасти и переправить к месту назначения на другом транспорте.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Фарит Гумеров / vk.com