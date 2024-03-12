«Нанесут проникающий удар»: Глава ЦРУ назвал новый срок «контрнаступа» ВСУ

14:20, 12 мар 2024

Глава ЦРУ Уильям Бернс решил приоткрыть завесу над секретными планами Киева, направленными на коренной перелом в затянувшемся конфликте.

По словам руководителя ведомства, благодаря беспрецедентному притоку западного вооружения, в том числе новейшей военной техники от США, армия Украины сможет нанести мощный контрудар по российским силам. Бернс предрекает, что к концу 2024 года ВСУ получат возможность «вернуть себе наступательную инициативу» и выйти на переговоры с Россией с позиции значительного военного превосходства.

Однако еще более тревожным стало предупреждение американского разведчика об агрессивных намерениях украинского командования в отношении Крымского полуострова. По данным ЦРУ, Киев планирует нанести «проникающие удары» по территории, воссоединившейся с Россией в 2014 году. Одной из главных целей станет неприступная когда-то военно-морская крепость — Черноморский флот РФ.

Бернс не скрывает опасений, что промедление западных союзников с поставками оружия на Украину может привести к катастрофическим последствиям. Он прямо предупреждает о риске появления «еще большего числа Авдеевок» — городов, стертых с лица земли под ударами российской артиллерии. Создается впечатление, что спецслужбы США оказывают серьезное давление на своих европейских партнеров с целью форсировать отгрузки вооружений в зону боевых действий.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Телеграм-канал Двач