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«Страдания дочки невыносимы»: 3-летнюю внучку Валерии срочно госпитализировали в больницу — что известно о болезни

«Страдания дочки невыносимы»: 3-летнюю внучку Валерии срочно госпитализировали в больницу — что известно о болезни

14:36, 12 мар 2024

Недавние события всколыхнули знаменитую певицу Валерию и ее семью. В последние дни внимание многих было приковано к новостям о драматической ситуации, развернувшейся вокруг самой юной представительницы семейного клана – трехлетней внучки Валерии Селин.

По словам невестки артистки Лианы, малышка была срочно госпитализирована в одну из столичных клиник. Обеспокоенная мать разместила в социальных сетях фото из больничной палаты, сопроводив его душераздирающими словами о переживаниях за здоровье дочери.

Несмотря на широкий общественный резонанс, Лиана не стала раскрывать подробности диагноза малютки. Известно лишь, что в этот непростой период она вынуждена справляться с тревогами в одиночку – ее супруг в настоящее время находится в командировке.

Валерия и ее муж Иосиф Пригожин пока не прокомментировали ситуацию. Однако многочисленные поклонники семейства уже выразили слова поддержки и пожелали скорейшего выздоровления юной красавице, чья болезнь опечалила такое количество людей.

Ляйсан Утяшева призналась, что до сих пор переживает большую утрату, поделившись фотографией из детства Ляйсан Утяшева призналась, что до сих пор переживает большую утрату, поделившись фотографией из детства
Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети Валерии
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