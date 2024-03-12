«Страдания дочки невыносимы»: 3-летнюю внучку Валерии срочно госпитализировали в больницу — что известно о болезни
14:36, 12 мар 2024
Недавние события всколыхнули знаменитую певицу Валерию и ее семью. В последние дни внимание многих было приковано к новостям о драматической ситуации, развернувшейся вокруг самой юной представительницы семейного клана – трехлетней внучки Валерии Селин.
По словам невестки артистки Лианы, малышка была срочно госпитализирована в одну из столичных клиник. Обеспокоенная мать разместила в социальных сетях фото из больничной палаты, сопроводив его душераздирающими словами о переживаниях за здоровье дочери.
Несмотря на широкий общественный резонанс, Лиана не стала раскрывать подробности диагноза малютки. Известно лишь, что в этот непростой период она вынуждена справляться с тревогами в одиночку – ее супруг в настоящее время находится в командировке.
Валерия и ее муж Иосиф Пригожин пока не прокомментировали ситуацию. Однако многочисленные поклонники семейства уже выразили слова поддержки и пожелали скорейшего выздоровления юной красавице, чья болезнь опечалила такое количество людей.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети Валерии
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