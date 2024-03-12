Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

«Симптомы налицо»: психолог Степанова озабочена состоянием Пугачевой и советует не медлить с лечением страшного недуга

«Симптомы налицо»: психолог Степанова озабочена состоянием Пугачевой и советует не медлить с лечением страшного недуга

14:44, 12 мар 2024

В последние месяцы состояние легендарной российской певицы Аллы Пугачевой вызывает все большую озабоченность среди специалистов и поклонников. Ее недавнее видеообращение к коллеге Стасу Михайлову, записанное сиплым, потусторонним голосом, лишь усилило тревогу за ее душевное и физическое здоровье.

Проанализировав это послание Примадонны, известный психолог Вероника Степанова пришла к выводу, что знаменитость находится в крайне нестабильном психоэмоциональном состоянии, далеком от оптимального. Признаки острой реактивной депрессии с истероидно-психотическими проявлениями налицо, утверждает специалист.

В своих соцсетях Степанова открыто призвала мужа Пугачевой, скандального шоумена Максима Галкина*, без промедления прекратить все дела и сосредоточиться на помощи супруге. По мнению психолога, в случае бездействия ситуация может обернуться фатальными последствиями.

«Во избежание самого страшного, я настоятельно советую Галкину* пойти на крайнюю меру - принудительную госпитализацию Аллы Борисовны в специализированное лечебное учреждение», - заявила Вероника Степанова, выражая опасения за жизнь звезды.

* - Признан иноагентом в РФ по решению Минюста.

«Ненормальные»: Пугачева оскорбила россиян. Видео «Ненормальные»: Пугачева оскорбила россиян. Видео
Автор: Алия Карачурина
Читайте также

Что сделала Пугачева 50 лет назад, чтобы стать звездой: знаменитый режиссер рассказал правду
Это интересно
Что сделала Пугачева 50 лет назад, чтобы стать звездой: знаменитый режиссер рассказал правду
Всю жизнь о ней мечтаю: Александр Буйнов сделал неожиданное признание о планах на Пугачеву
Это интересно
Всю жизнь о ней мечтаю: Александр Буйнов сделал неожиданное признание о планах на Пугачеву
За слова Пугачевой оправдываться не собирается: Кристина Орбакайте оказалась в творческой изоляции из-за политического нейтралитета
Россия/мир
За слова Пугачевой оправдываться не собирается: Кристина Орбакайте оказалась в творческой изоляции из-за политического нейтралитета
«Ненормальные»: Пугачева оскорбила россиян. Видео
Общество в Башкирии
«Ненормальные»: Пугачева оскорбила россиян. Видео


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok