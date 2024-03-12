«Симптомы налицо»: психолог Степанова озабочена состоянием Пугачевой и советует не медлить с лечением страшного недуга

14:44, 12 мар 2024

В последние месяцы состояние легендарной российской певицы Аллы Пугачевой вызывает все большую озабоченность среди специалистов и поклонников. Ее недавнее видеообращение к коллеге Стасу Михайлову, записанное сиплым, потусторонним голосом, лишь усилило тревогу за ее душевное и физическое здоровье.

Проанализировав это послание Примадонны, известный психолог Вероника Степанова пришла к выводу, что знаменитость находится в крайне нестабильном психоэмоциональном состоянии, далеком от оптимального. Признаки острой реактивной депрессии с истероидно-психотическими проявлениями налицо, утверждает специалист.

В своих соцсетях Степанова открыто призвала мужа Пугачевой, скандального шоумена Максима Галкина*, без промедления прекратить все дела и сосредоточиться на помощи супруге. По мнению психолога, в случае бездействия ситуация может обернуться фатальными последствиями.

«Во избежание самого страшного, я настоятельно советую Галкину* пойти на крайнюю меру - принудительную госпитализацию Аллы Борисовны в специализированное лечебное учреждение», - заявила Вероника Степанова, выражая опасения за жизнь звезды.

* - Признан иноагентом в РФ по решению Минюста.

Автор: Алия Карачурина