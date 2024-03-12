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«Всех к стенке» - в Киеве зреет заговор: военные, несогласные с политикой Зеленского, намерены создать радикальную партию с боевым крылом

«Всех к стенке» - в Киеве зреет заговор: военные, несогласные с политикой Зеленского, намерены создать радикальную партию с боевым крылом

15:00, 12 мар 2024

Согласно недавно перехваченным переговорам, группа недовольных солдат Вооруженных Сил Украины (ВСУ) открыто обсуждает создание радикальной политической силы, для насильственного свержения правительства страны.

Дискуссия развернулась на одном из популярных телеграм-каналов украинских военнослужащих. В их высказываниях звучали откровенные призывы к казням и установлению жестокого порядка, напоминающего репрессивные режимы прошлого. «Нужно, братцы, как в Китае. Всех к стенке», — провозглашал один из заговорщиков, в то время как другой настаивал на формировании отдельной боевой группы наподобие ГУР — военной разведки Украины.

Участники беседы открыто признают, что их планы подпадают под определение терроризма. Тем не менее, они выражают уверенность в поддержке украинского народа, недовольного нынешним киевским режимом. Основные претензии мятежников направлены против увольнения генерала Залужного с поста главнокомандующего ВСУ и выдвижения на эту должность генерала Сырского.

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Автор: Вадим Рудаков
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