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Финансовый аналитик предсказал обвал рубля: курс доллара может достичь 200 рублей, когда это произойдет

Финансовый аналитик предсказал обвал рубля: курс доллара может достичь 200 рублей, когда это произойдет

15:47, 12 мар 2024

Эксперт в области финансов Анатолий Трифонов на портале "Банки.ру" обрисовал потенциальный сценарий, при котором курс доллара может взлететь до 200 рублей. По его словам, это возможно при стечении сразу нескольких факторов:

Резкое снижение цен на нефть

Нефть – основной экспортный товар России, и падение цен на "черное золото" неизбежно приведет к сокращению валютных доходов страны.

Ужесточение западных санкций

Новые ограничения могут затронуть финансовый сектор, что затруднит экспортные операции и конвертацию валюты.

Отмена обязательной продажи валютной выручки

Экспортеры сейчас обязаны продавать 80% своей валютной выручки на внутреннем рынке, что поддерживает курс рубля. Отмена этой меры может привести к оттоку капитала из страны.

Смягчение кредитной политики Банка России

Снижение ключевой ставки ЦБ может стимулировать инфляцию, что негативно отразится на курсе рубля.

Стоит отметить, что на данный момент такой сценарий развития событий маловероятен. Цены на нефть стабильны, экспортеры добросовестно продают валютную выручку, а ключевая ставка ЦБ находится на высоком уровне (16%).

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Автор: Вадим Рудаков
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