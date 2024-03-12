Инстасамка шокирует фанатов: вместо гламурных фото - подготовка к ЕГЭ! В какой вуз хочет попасть эпатажная звезда?

20:13, 12 мар 2024

Неожиданный поворот в жизни эпатажной рэп-исполнительницы Инстасамки. Дарья Зотеева, известная своими дерзкими текстами и бунтарским образом, решила остепениться и получить высшее образование.

Школьные годы для будущей звезды оказались непростыми: отучившись лишь 9 классов, она покинула учебное заведение, предпочтя карьеру певицы. И не прогадала: Инстасамка быстро завоевала популярность, став одной из самых востребованных рэп-исполнительниц в России.

Но, как говорится, «век живи — век учись». 23-летняя артистка, купаясь в лучах славы и получая баснословные гонорары, осознала важность образования. Она поделилась с фанатами в социальных сетях своим решением пойти в университет, но о конкретном профиле обучения пока умалчивает.

Фанаты отреагировали на новость неоднозначно.

«Неожиданно! Но круто, что она решила развиваться», — пишут одни.

«Интересно, какую специальность она выберет?», — гадают другие.

Некоторые же подписчики иронизируют:

«Наверное, хочет диплом купить, как и многие звезды».

Как бы то ни было, решение Инстасамки получить высшее образование стало сюрпризом для многих.

Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети Инстасамки