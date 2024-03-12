Инстасамка шокирует фанатов: вместо гламурных фото - подготовка к ЕГЭ! В какой вуз хочет попасть эпатажная звезда?
20:13, 12 мар 2024
Неожиданный поворот в жизни эпатажной рэп-исполнительницы Инстасамки. Дарья Зотеева, известная своими дерзкими текстами и бунтарским образом, решила остепениться и получить высшее образование.
Школьные годы для будущей звезды оказались непростыми: отучившись лишь 9 классов, она покинула учебное заведение, предпочтя карьеру певицы. И не прогадала: Инстасамка быстро завоевала популярность, став одной из самых востребованных рэп-исполнительниц в России.
Но, как говорится, «век живи — век учись». 23-летняя артистка, купаясь в лучах славы и получая баснословные гонорары, осознала важность образования. Она поделилась с фанатами в социальных сетях своим решением пойти в университет, но о конкретном профиле обучения пока умалчивает.
Фанаты отреагировали на новость неоднозначно.
«Неожиданно! Но круто, что она решила развиваться», — пишут одни.
«Интересно, какую специальность она выберет?», — гадают другие.
Некоторые же подписчики иронизируют:
«Наверное, хочет диплом купить, как и многие звезды».
Как бы то ни было, решение Инстасамки получить высшее образование стало сюрпризом для многих.
Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети Инстасамки
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