«Клоунада» или патриотизм? Новый образ Киркорова шокировал и возмутил россиян

14:05, 13 мар 2024

Филипп Киркоров, известный своей любовью к блеску и стразам, удивил публику новым образом. На фото с реалити-шоу «Сокровища императора» он предстал в камуфляжном костюме и с сумочкой в виде футляра для фотоаппарата.

Дизайнерский наряд стоимостью около 500 тысяч рублей, возможно, был привезен Киркоровым из Америки. Но не цена костюма возмутила подписчиков певца, а его сходство с военной формой.

Музыкальный продюсер Павел Рудченко считает, что таким образом Киркоров транслирует определённый посыл аудитории: «Может, учитывая СВО, пытается показать, что понимает происходящее, осознал. Чтобы те, кто наблюдает за этим, получили этот месседж».

Однако сенатор Айрат Гибатдинов однозначно считает такой образ неуместным: «Всё это больше походит на клоунаду, чем на реальное социальное высказывание».

Эпатаж или патриотизм? Попытка хайпануть на актуальной теме или искреннее желание выразить свою позицию? Мнения разделились.

Сторонники Киркорова указывают на его многолетнюю патриотическую позицию и любовь к России. Они уверены, что певец не стал бы глумиться над солдатами и их семьями.

Критики же считают, что образ неуместен и нелеп. Камуфляжный костюм — не модный аксессуар, а символ, к которому стоит относиться с уважением.

Сам Киркоров пока не прокомментировал свой выбор. Возможно, он хотел привлечь внимание к важной теме, но не учёл возможной реакции.

Автор: Алия Карачурина