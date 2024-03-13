14:19, 13 мар 2024

В свете последних событий судьба многих звезд, покинувших Россию, омрачается горькой иронией. Те, кто купался в лучах славы и баснословных гонорарах, сегодня вынуждены довольствоваться крохами, а то и вовсе работать за еду.

Чулпан Хаматова*, некогда блиставшая на московской сцене, ныне довольствуется скромной ролью в одном-единственном театре Латвии. Спектаклей с ее участием – раз-два и обчелся, да и те нередко отменяются. А ведь в России за один выход на сцену она получала баснословные 200 000 рублей.

*, лелеявший мечты о международном признании, с горечью осознал, что за рубежом он никому не нужен. Его спектакли в Тбилиси и Париже провалились, а израильская публика не оценила его из-за языкового барьера.

Но хуже всего дела обстоят у Артура Смольянинова*. От былой славы не осталось и следа: сегодня он ютится в кафе, с надеждой на мизерные чаевые. Отчаяние актера таково, что он готов браться за любую работу, лишь бы прокормить себя.

*- признаны иноагентами в РФ

Автор: Вадим Рудаков