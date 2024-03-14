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Вот и все: WhatsApp сделал неожиданное заявление

Вот и все: WhatsApp сделал неожиданное заявление

14:03, 14 мар 2024

Команда разработчиков популярного мессенджера WhatsApp* объявила о грядущем изменении, которое затронет подход к хранению переписок для пользователей операционной системы Android. Безлимитное архивирование чатов, присущее предыдущей политике, уйдет в прошлое, уступив место системе платных тарифных планов.

В скором времени объем облачного пространства, выделенного под резервное копирование диалогов, будет строго зависеть от подписки на сервис Google Диск. Бесплатная версия "облака" предлагает 115 гигабайт, которые придется распределять между всеми видами цифрового контента – текстовыми файлами, мультимедиа, документами и, разумеется, архивами чатов.

Точные сроки перехода на новую модель пока не оглашены, однако разработчики недвусмысленно заявили: безграничная эпоха архивации сойдет на нет в течение ближайших месяцев. Пользователям рекомендуется заблаговременно оценить занимаемый резервными копиями объем и освободить облако от ненужных данных. Это позволит избежать риска потери важных переписок при миграции на новое устройство.

* - принадлежит Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена в РФ).

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Автор: Вадим Рудаков
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