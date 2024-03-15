Ребенок оказался в реанимации после употребления яиц из Турции: такого не ожидали

09:24, 15 мар 2024

Семейный отдых обернулся настоящей трагедией для восьмилетнего Джексона Бентли из Манчестера. После возвращения из турецкого курорта жизнь мальчика превратилась в борьбу за выживание из-за неожиданной инфекции.

В начале лета 2023 года Джексон и его мать Натали отправились в пятизвездочный отель Анталии, чтобы провести беззаботные каникулы. Однако безмятежный отдых внезапно оборвался, когда у ребенка проявились тревожные симптомы – невыносимые боли в животе, обезвоживающая диарея и жар. Натали пришлось срочно доставить сына в больницу прямо на курорте.

По возвращении в Манчестер ситуация лишь усугубилась – обследования выявили у Джексона сразу два опасных штамма сальмонеллеза. Один из них представляет угрозу для жизни, провоцируя необратимые неврологические повреждения. Мать была потрясена – казалось бы, безобидная пищевая инфекция из-за зараженных яиц, употребленных в отеле, поставила под удар будущее ее ребенка.

Спустя полгода упорной борьбы Джексон все еще прикован к инвалидному креслу. Натали чувствует себя беспомощной, наблюдая за беспрецедентными последствиями того, что должно было стать счастливым летним путешествием.

Автор: Вадим Рудаков