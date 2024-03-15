Готовьтесь: Татьяна Голикова назвала новый размер пенсии с 15 марта

09:28, 15 мар 2024

Согласно проекту бюджета Соцфонда, в грядущем году уровень пенсионных выплат в нашей стране достигнет беспрецедентной отметки – 18 521 рубль. Это значительное увеличение пенсионных пособий несомненно станет позитивным сдвигом, существенно улучшающим материальное положение российских пенсионеров.

Зампредседателя российского Правительства Татьяна Голикова заверила, что данный рост полностью соответствует параметрам, заложенным в бюджет. Тем не менее, для того чтобы претендовать на получение страховой пенсии, гражданам необходимо выполнить ряд обязательных условий.

В первую очередь, потенциальному пенсионеру следует достичь установленного возрастного порога. Так, для женщин данным критерием станет исполнение 60 лет, в то время как мужчины смогут оформить пенсию по достижении 65-летнего возраста. Стоит подчеркнуть, что обозначенные возрастные границы вступят в силу начиная с 2028 года, на текущий момент действует переходный период.

Кроме того, еще одним непременным требованием для выхода на заслуженный отдых в 2024 году будет наличие минимального трудового стажа, равного 14 годам. К 2025 году планка поднимется до 15 лет трудового стажа. Подобные меры призваны обеспечить стабильность и надежность пенсионных начислений для граждан нашей страны.

Автор: Алия Карачурина