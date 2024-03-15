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В Россию вернулся страшный вирус в новой форме: летальность 50%

В Россию вернулся страшный вирус в новой форме: летальность 50%

09:33, 15 мар 2024

В то время как мир постепенно оправляется от разрушительных последствий COVID-19, новый вирусный кошмар, кажется, назревает на горизонте. Специалисты в медицинских кругах предупреждают о зловещей опасности, подстерегающей человечество — вирусе птичьего гриппа H7N9, постепенно выходящем из Азиатского региона.

По словам российского вирусолога Георгия Викулова, H7N9 сочетает в себе смертоносный коктейль из высочайшей заразности и летальности, что делает его кандидатом номер один на роль пандемического штамма в ближайшем будущем. Хотя пока нет зарегистрированных случаев передачи вируса от человека к человеку, неумолимая эволюция патогенов лишь вопрос времени.

Ворота в новую эпоху глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения уже приоткрылись — вспышки инфекции документированы в таких густонаселенных регионах, как Китай и Тайвань. Медицинские светила призывают население земного шара к бдительности, предостерегая о возможном появлении мутировавших штаммов, способных преодолеть межвидовой барьер.

Впрочем, H7N9 — далеко не единственный «ночной кошмар» в зоонозном спектре. Викулов напоминает, что многие формы птичьего гриппа остаются крайне опасными, с уровнем смертности, достигающим 50% — поистине апокалиптическая цифра по сравнению с показателем 0,5% летальности при сезонном гриппе.

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Автор: Алия Карачурина
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