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В 1/4 финала Лиги Европы по футболу встретятся 8 команд

В 1/4 финала Лиги Европы по футболу встретятся 8 команд

10:32, 15 мар 2024

В разгар футбольного сезона, когда болельщики затаили дыхание в предвкушении грядущих баталий, завеса тайны над участниками четвертьфинала Лиги Европы УЕФА наконец-то приоткрылась. После напряженных двухматчевых противостояний 1/8 финала, восемь команд вырвались вперед, готовые сразиться за право называться лучшими в престижном европейском турнире.

В списке оставшихся претендентов значатся имена грандов футбола со всего континента. Португальская «Бенфика», итальянский трио «Милан», «Рома» и «Аталанта», французский «Марсель», английские гиганты «Вест Хэм Юнайтед» и «Ливерпуль», а также немецкий «Байер» — все они сумели пробиться сквозь жесткий отбор и теперь готовы доказать свое превосходство.

Однако путь к финалу будет тернист и усеян преградами. Прошлогодний триумфатор «Севилья», вкусивший сладость победы в решающем поединке против «Ромы», наверняка жаждет вновь вступить в борьбу за трофей. Но на этот раз испанцам придется остаться в стороне и лишь наблюдать, как новые герои пишут историю турнира.

Финальная битва за заветный кубок Лиги Европы развернется на легендарном стадионе «Авива» в Дублине, Ирландия.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: футбол
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