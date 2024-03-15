Названы пары полуфиналистов Лиги чемпионов 2023/2024
20:10, 15 мар 2024
В швейцарском Ньоне, где располагается штаб-квартира UEFA, 15 марта прошла жеребьевка четвертьфинальных пар и потенциальных полуфинальных встреч главного евротурнира сезона 2023/2024. Футбольные гиганты теперь знают имена своих противников на пути к заветному трофею.
Решающий этап клубных баталий начнется с поистине огненных противостояний. Лондонский «Арсенал» схлестнется с мюнхенской «Баварией». Махину «Атлетико» из Мадрида попробует остановить боевитая «Боруссия» из Дортмунда. Все ждут эпического испано-английского сражения — противниками выступят «Реал» и «Манчестер Сити».
Но главным блюдом четвертьфинальной сетки, несомненно, станет встреча двух монстров из Франции и Испании. «ПСЖ» и «Барселона» сойдутся в невероятно звездном и непредсказуемом поединке. Уровень мастерства и классу этих команд могут позавидовать другие участники.
Автор: Вадим Рудаков
Читайте также
Россия/мир
В 1/4 финала Лиги Европы по футболу встретятся 8 команд
Спорт в Башкирии
Защитник «Салавата Юлаева» поставил исторический рекорд КХЛ
Гороскоп
Три знака зодиака, для которых 2024 год станет судьбоносным: прогноз астролога
Общество в Башкирии
Жителям Башкирии напомнили, сколько будем отдыхать на новый год 2024