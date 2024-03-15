Рекордное повышение пенсий в марте: пенсионеров старше 80 лет ждет приятный сюрприз

22:33, 15 мар 2024

В начале 2024 года российское правительство приняло беспрецедентные меры по улучшению финансового положения наиболее уязвимых слоев населения. Новый закон об индексации пенсий и пособий вступил в силу, привнеся долгожданные позитивные изменения в жизнь миллионов россиян.

Центральным нововведением стали повышенные выплаты для лиц преклонного возраста и инвалидов. В соответствии с новыми правилами, граждане, достигшие 80-летнего рубежа, могут рассчитывать на удвоенную фиксированную выплату в размере 16 269 рублей 76 копеек к своей страховой пенсии. Эта сумма начисляется автоматически, без привязки к трудовому стажу или объему ранее уплаченных взносов. Данная мера призвана обеспечить достойный уровень жизни людям старческого возраста, многие из которых лишены иных источников дохода.

Столь же значительная поддержка оказана инвалидам I группы. Они также вправе получать увеличенную вдвое фиксированную надбавку к пенсии по инвалидности. Это решение демонстрирует стремление государства создать максимально комфортные условия для граждан с тяжелыми формами ограниченных возможностей.

Правительство предусмотрело порядок, при котором льготники, объединяющие в себе оба критерия – возраст старше 80 лет и инвалидность I группы, смогут выбрать более выгодный для себя вариант надбавки. Такая мера оптимизации предотвратит нецелевое расходование бюджетных средств.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Freepik.ru