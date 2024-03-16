Банковские мошенники используют новую тактику с подключением к экрану смартфона

10:56, 16 мар 2024

В мире современных технологий преступники продолжают изобретать новые изощренные способы кражи личных данных и денежных средств. На этот раз мошенники нашли путь обхода систем безопасности с помощью функции трансляции экрана смартфона во время видеозвонков. Эту тревожную схему недавно раскрыл Сбербанк на своем официальном сайте.

Преступники начинают с создания фейковых аккаунтов в мессенджерах, имитирующих реальные учетные записи банка с использованием официальной символики. Затем они связываются с потенциальными жертвами, представляясь сотрудниками финансового учреждения. В ходе разговора злоумышленники сообщают, что для обновления мобильного приложения клиенту необходимо дождаться звонка от технического специалиста.

Вскоре следует видеозвонок якобы от эксперта банка. Под предлогом идентификации по биометрическим данным преступники убеждают собеседника включить функцию трансляции экрана телефона. Они утверждают, что только специальная программа сможет увидеть конфиденциальную информацию. Однако на самом деле мошенники получают полный доступ к отображаемым на экране данным, включая номера банковских карт, суммы на счетах и коды из СМС-сообщений от банка.

Чтобы не стать жертвой этой опасной схемы, финансовые эксперты дают следующие рекомендации:

1. Игнорируйте любые звонки или сообщения от неизвестных аккаунтов, выдающих себя за представителей банка. Связывайтесь с финансовым учреждением только через официальные каналы.

2. Ни при каких обстоятельствах не разрешайте транслировать экран своего смартфона третьим лицам. Это может привести к серьезной утечке личных данных.

3. Загружайте обновления мобильных приложений исключительно из официальных источников от банка или разработчиков.

4. Если вы сомневаетесь в легитимности звонка или сообщения, незамедлительно обратитесь в финансовое учреждение по проверенным контактным данным.

Автор: Семен Подгорный