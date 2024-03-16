Гораздо опаснее, чем считалось ранее: новый вирус-мутант «косит» население, быстро и бессимптомно

22:57, 16 мар 2024

Туберкулез, страшная болезнь, терроризировавшая человечество веками, обрела новую, зловещую форму. Исследователи из Амстердамского университета выявили штамм этого древнего недуга — мутант, который поражает тела, не демонстрируя явных симптомов.

Новый невидимый враг, получивший название «туберкулез-невидимка», гораздо опаснее, чем считалось ранее. Около 80% зараженных этим коварным штаммом не проявляют классического симптома туберкулеза — кашля. Более четверти носителей вообще не имеют видимых признаков болезни. Это делает их крайне заразными, поскольку они могут распространять инфекцию через дыхание, будучи несведущими о своем зараженном состоянии.

Ошибочно названный вначале «вирусом-мутантом» средствами массовой информации, этот убийца на самом деле является мутировавшей формой бактериальной инфекции туберкулеза. Британские медики уже зафиксировали заражение четверти населения этим опасным штаммом.

Ученые взывают к безотлагательной разработке тестов для выявления нового штамма туберкулеза. Эта угроза оказалась крайне коварной, высококонтагиозной и смертоносной. Пришло время объединить усилия, чтобы обезвредить этого молчаливого убийцу, прежде чем он распространится еще дальше.

Автор: Вадим Рудаков