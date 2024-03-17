Россиян ждет величайшая денежная реформа за десятилетия: уже совсем скоро

10:08, 17 мар 2024

На экономическом горизонте России зарождается новая эра цифровых финансов. В авангарде этого инновационного движения находится Центральный банк России под руководством Эльвиры Набиуллиной. Амбициозный пилотный проект по внедрению цифрового рубля набирает обороты, вовлекая все больше участников в свою орбиту.

На сегодняшний день уже 12 кредитных организаций, около 600 граждан и 30 торгово-сервисных предприятий из различных регионов страны погрузились в испытание третьей формы российской национальной валюты. Цифровой рубль призван дополнить существующие наличные и безналичные средства расчетов, открывая новые горизонты для финансовой системы.

В рамках пилотного проекта тестируется широкий спектр операций с цифровым рублем. Граждане могут открывать и пополнять свои цифровые кошельки, совершать переводы между собой, оплачивать товары и услуги у участвующих предприятий. Кроме того, участники эксперимента имеют возможность опробовать инновационные смарт-контракты на базе цифровой валюты. Все эти процессы проходят под пристальным надзором Банка России.

Согласно планам регулятора, к 2025 году цифровой рубль должен прочно войти в повседневную финансовую жизнь страны. При этом одним из ключевых преимуществ для граждан станет отсутствие комиссий при осуществлении платежей и переводов цифровыми рублями. Однако стоит учитывать действующее ограничение на сумму пополнения цифрового кошелька средствами с банковских счетов – не более 300 тысяч рублей в месяц.

Для бизнеса также предусмотрены особые тарифы за прием оплаты товаров и услуг в цифровых рублях – 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тысячи рублей. Это новшество открывает перспективы для предпринимателей, позволяя им внедрять современные платежные решения и идти в ногу с цифровым прогрессом.

Автор: Вадим Рудаков