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Фан-встреча с Никитой Кологривым в Новосибирске обернулась скандалом.

Фан-встреча с Никитой Кологривым в Новосибирске обернулась скандалом.

10:34, 17 мар 2024

Накануне в Новосибирске прошла встреча популярного актера Никиты Кологривого с его поклонниками. Однако мероприятие, которое должно было стать радостным событием для фанатов, обернулось скандалом.

Кологривый, известный по роли в сериале «Слово пацана», остался крайне недоволен организацией встречи. Актер заявил, что площадка, выбранная для мероприятия, не соответствует заявленному уровню, а организаторы некомпетентны.
«Организаторы очень плохие, извините, я вынужден покинуть этот замечательный кинотеатр, потому что здесь не умеют встречать гостей», — заявил Кологривый перед собравшимися. — «Я сделаю фан-встречу и организую. И это место будет демократичным. Мы с вами все встретимся там и избежим хозяев, которые панибратски относятся к тем людям, которых я привез, чтобы они кино развивали в Новосибирске. У нас не привыкли встречать, у нас привыкли просирать всё кино, вот и просирают».

После этих слов актер покинул кинотеатр, оставив фанатов в недоумении.

Позже пресс-служба Корпорации развития Новосибирской области, которая курировала мероприятие, попыталась сгладить ситуацию. «Случилось недопонимание руководства кинотеатра „Победа“ с одним из сотрудников команды актера, но недоразумение было устранено, и Никита вернулся на автограф-сессию к своим поклонникам», — сообщили в пресс-службе.
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Автор: Вадим Рудаков
Фото: скриншот видео
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