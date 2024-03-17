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Россиян предупреждают о новом виде мошенничества: под удар может попасть любой

Россиян предупреждают о новом виде мошенничества: под удар может попасть любой

10:41, 17 мар 2024

В последнее время специалисты по кибербезопасности бьют тревогу о появлении нового вида мошеннической схемы, нацеленной на завладение мобильными телефонными номерами россиян. Злоумышленники изобретательно используют эту тактику, чтобы получить доступ к банковским приложениям и финансовым счетам своих жертв.

Как разъясняет Дмитрий Дудков, эксперт по противодействию мошенничеству компании F.A.C.C.T., аферисты подают заявки на перевод номера с физической SIM-карты на виртуальную eSIM (встроенный цифровой эквивалент SIM-карты в некоторых смартфонах). Если заявка одобрена, абонент внезапно теряет доступ к своему номеру.

Получив контроль над номером телефона жертвы, киберпреступники открывают для себя широкие возможности для реализации противоправных схем. Они могут перехватывать коды двухфакторной аутентификации, предназначенные для доступа к банковским приложениям, мессенджерам и другим важным сервисам. Это позволяет им обходить системы безопасности и проникать в личные финансовые данные.

Чтобы обезопасить себя от подобных атак, эксперты настоятельно рекомендуют пользователям применять сложные, уникальные пароли для каждого сервиса и устройства. Регулярная смена паролей также является разумной мерой предосторожности в современном мире цифрового мошенничества.

Аферисты придумали новый вид мошенничества, связанный с денежными купюрами Аферисты придумали новый вид мошенничества, связанный с денежными купюрами
Автор: i-gazeta.com
Теги: мошенники
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