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Неожиданный поворот: известные российские сети признались, что продают яйца себе в убыток

Неожиданный поворот: известные российские сети признались, что продают яйца себе в убыток

14:04, 17 мар 2024

В центре повышенного внимания общественности и экспертов в последнее время оказались заявления крупных торговых сетей о продаже курицы и яиц с убытком для себя. Эта ситуация вызвала оживленные дискуссии и предположения о возможных причинах столь нетипичного явления в сфере розничной торговли.

Во время недавнего заседания Госдумы по аграрным вопросам представители ведущих ретейлеров открыто признали факт реализации куриного мяса и яиц по ценам ниже закупочных. Несмотря на кажущуюся абсурдность подобного положения дел, озвученные данные вызвали беспокойство и недоумение среди участников отрасли.

По официальной статистике, с начала текущего года розничные цены на курицу и яйца снизились приблизительно на 15%. Однако, вопреки логике, торговые сети продолжают закупать эти товары по завышенным расценкам. В связи с этим Федеральная антимонопольная служба предложила временно ограничить торговую наценку на яйца до 5% для стабилизации ситуации до конца марта. Параллельно ведется проверка производителей, резко повысивших отпускные цены.

Николай Лычев, главный редактор авторитетного портала Agrotrend.ru, выразил сомнения в правдивости объяснений ретейлеров. Он указал на естественные колебания цен, которые не обязательно связаны с убытками для продавцов. Возможно, рынок проходит через переходный период, в котором производители перекладывают растущие затраты на конечную стоимость продукции для потребителей.

Эксперты подтверждают, что в среднем по стране цены на яйца и куриное мясо действительно снизились в этом году — примерно на 15% и 5% соответственно в закупке и рознице. Однако для покупателей эти изменения могут быть менее заметны из-за акционных предложений и скрытых скидок. Несмотря на рост цен, стоимость яиц в России остается одной из самых низких в мире.

В магазинах российских городов нетрудно найти яйца категории С2 (мелкие) по цене менее 100 рублей за десяток. К примеру, в торговой сети «Окей» они стоят 93 рубля, а в «Магните» — 80 рублей. Тем не менее, суть проблемы с продажами курицы и яиц себе в убыток остается неясной, породив разногласия между экспертами и участниками рынка.

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Автор: Вадим Рудаков
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