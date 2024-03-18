09:35, 18 мар 2024

В России эксперты развеивают опасения граждан о возможной новой волне мобилизации в случае переизбрания Владимира Путина. Владимир Савичев, кандидат политических наук и директор влиятельного Института стратегических исследований РБ, убежден, что повторная масштабная мобилизация не имеет смысла для достижения целей специальной военной операции.

«Наша задача сейчас — убедить весь мир, что с Россией необходимо вести политический диалог, поскольку прямая военная конфронтация с нами обречена на провал», — разъясняет Савичев.

По его словам, современные реалии таковы, что подлинная мощь государства определяется не количеством солдат, а совершенствованием военных технологий и экономическим потенциалом. А в этом отношении Россия демонстрирует поразительную динамику развития.

Эксперт уверен, что существующий состав Вооруженных сил вполне способен продемонстрировать России непобедимость без массированного привлечения новобранцев.

«Мы доказываем свою силу не столкновением миллионных армий, а беспрецедентным ростом военно-технического потенциала, который наблюдается в ходе нынешней операции», — подчеркивает Савичев.

В современную эпоху конкуренция мировых держав происходит не на полях сражений, а в экономической, научной и идеологической плоскостях. И в этой многоуровневой борьбе Россия, по мнению политолога, уверенно отстаивает свои национальные интересы, демонстрируя лидерские позиции на различных фронтах.

Автор: Семен Подгорный