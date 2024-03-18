Неожиданное заявление властей: пенсионный возраст может быть снижен

09:56, 18 мар 2024

В России не утихают споры вокруг пенсионной реформы и возраста выхода на заслуженный отдых. Однако недавно прозвучала инициатива, которая может открыть новые возможности для досрочного ухода с рабочего места. Ее автором стал известный пенсионный эксперт Сергей Власов.

Суть предложения заключается в том, что гражданам предоставляется шанс сократить установленный пенсионный возраст за счет дополнительных лет трудового стажа. Чем дольше они продолжают работать сверх нормы, тем раньше могут рассчитывать на заветное освобождение от профессиональных обязанностей.

Как же реализуется данная инициатива на практике? Для начала необходимо выполнить базовое требование: женщинам нужно накопить минимум 20 лет страхового стажа, а мужчинам — 25 лет. Затем вступают в силу особые условия для северян и трудящихся в районах, приравненных к Крайнему Северу.

Если в течение карьеры человек проработал на Севере не менее 15 лет или в аналогичных районах минимум 20 лет, он получает право на льготы. В случае если общего стажа не хватает, гражданину предоставляется возможность пройти «ускоренный курс» — достаточно отработать дополнительно 7,5 лет.

А дальше уже начинают действовать бонусы в виде сокращения пенсионного возраста. За каждый год сверхурочной работы человек может рассчитывать на снижение планки выхода на пенсию на 4 месяца.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru