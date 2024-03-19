Мошенники используют имя главы ЦБ для извлечения прибыли

10:11, 19 мар 2024

В бесконечной гонке за наживой современные аферисты вышли на новый виток изобретательности. На этот раз в ход пошло имя одного из самых влиятельных людей российской финансовой системы — главы Центрального банка страны. Тревогу забила Ксения Юдаева, первый заместитель председателя Банка России, предупредив о новом виде мошенничества.

Ловкачи активно рассылают послания через популярные мессенджеры, где в качестве отправителя значится имя руководителя ЦБ или другого высокопоставленного банковского чиновника. В одном из зафиксированных случаев адресату предлагалось даже совершить финансовую операцию в пользу некой «дочки», причем сообщение было подписано именем самого руководства крупнейшего банка страны.

Эксперты бьют тревогу и призывают к повышенной бдительности. Они напоминают о жизненно важной необходимости самостоятельной проверки любой поступающей информации, особенно если речь идет о финансовых вопросах. Всегда лучше обратиться к официальным источникам для подтверждения подлинности сообщения, нежели рисковать потерей кропотливо накопленных сбережений.

Стоит помнить, что сотрудники Центробанка не практикуют прямые контакты с клиентами через каналы телефонной связи, электронную почту или мессенджеры. Любое полученное таким способом обращение, даже если оно исходит от самого «банкира номер один», следует рассматривать как потенциальную попытку мошенничества.

Автор: Семен Подгорный