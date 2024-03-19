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Мошенники используют имя главы ЦБ для извлечения прибыли

Мошенники используют имя главы ЦБ для извлечения прибыли

10:11, 19 мар 2024

В бесконечной гонке за наживой современные аферисты вышли на новый виток изобретательности. На этот раз в ход пошло имя одного из самых влиятельных людей российской финансовой системы — главы Центрального банка страны. Тревогу забила Ксения Юдаева, первый заместитель председателя Банка России, предупредив о новом виде мошенничества.

Ловкачи активно рассылают послания через популярные мессенджеры, где в качестве отправителя значится имя руководителя ЦБ или другого высокопоставленного банковского чиновника. В одном из зафиксированных случаев адресату предлагалось даже совершить финансовую операцию в пользу некой «дочки», причем сообщение было подписано именем самого руководства крупнейшего банка страны.

Эксперты бьют тревогу и призывают к повышенной бдительности. Они напоминают о жизненно важной необходимости самостоятельной проверки любой поступающей информации, особенно если речь идет о финансовых вопросах. Всегда лучше обратиться к официальным источникам для подтверждения подлинности сообщения, нежели рисковать потерей кропотливо накопленных сбережений.

Стоит помнить, что сотрудники Центробанка не практикуют прямые контакты с клиентами через каналы телефонной связи, электронную почту или мессенджеры. Любое полученное таким способом обращение, даже если оно исходит от самого «банкира номер один», следует рассматривать как потенциальную попытку мошенничества.

Россиян предупреждают о новом виде мошенничества: под удар может попасть любой Россиян предупреждают о новом виде мошенничества: под удар может попасть любой
Автор: Семен Подгорный
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