Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Пять вахтовиков из Башкирии оказались под завалами в руднике в Амурской области

Пять вахтовиков из Башкирии оказались под завалами в руднике в Амурской области

11:59, 19 мар 2024

В Зейском районе Амурской области развернулась драматическая борьба за жизни 13 шахтеров, оказавшихся в ловушке после обрушения горных пород на руднике «Пионер».

Судьба 13 человек, среди которых 5 жителей Башкирии (четверо машинистов — из Сибая, один из Учалов, в возрасте от 31 до 48 лет: Валиханов Э.Р., Симонов О.М., Николаев В.О., Шарипов Р.Р. и Марков Ю.А.), остается неизвестной. С момента обвала связь с ними оборвалась.

На месте происшествия мобилизованы все силы: 25 спасателей, 4 единицы техники, оперативная группа Зейского пожарно-спасательного гарнизона. Из Хабаровского края вылетел вертолет Ми-8 с 13 спасателями, а из Приморья направлены горноспасатели МЧС России.

В Амурской области развернут оперативный штаб МЧС, где психологи оказывают помощь семьям шахтеров.

Спасательная операция осложняется масштабами обрушения и глубиной залегания шахты.

На шахте в Соликамске бушует пожар: в стволе шахты запертыми оказались рабочие из Башкирии На шахте в Соликамске бушует пожар: в стволе шахты запертыми оказались рабочие из Башкирии
Автор: Алия Карачурина
Теги: происшествия
Читайте также

Вахтовики из Башкирии устроили бунт попытавшись сбежать из обсерватора в Казани
Происшествия в Башкирии
Вахтовики из Башкирии устроили бунт попытавшись сбежать из обсерватора в Казани
В Благовещенске студент устроил стрельбу: один убит, трое доставлены в больницу
Происшествия в Башкирии
В Благовещенске студент устроил стрельбу: один убит, трое доставлены в больницу
В Хайбуллинском районе Башкирии на руднике из-под завалов извлекли тело мужчины
Происшествия в Башкирии
В Хайбуллинском районе Башкирии на руднике из-под завалов извлекли тело мужчины
На шахте в Соликамске бушует пожар: в стволе шахты запертыми оказались рабочие из Башкирии
Происшествия в Башкирии
На шахте в Соликамске бушует пожар: в стволе шахты запертыми оказались рабочие из Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok