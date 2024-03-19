Пять вахтовиков из Башкирии оказались под завалами в руднике в Амурской области

11:59, 19 мар 2024

В Зейском районе Амурской области развернулась драматическая борьба за жизни 13 шахтеров, оказавшихся в ловушке после обрушения горных пород на руднике «Пионер».

Судьба 13 человек, среди которых 5 жителей Башкирии (четверо машинистов — из Сибая, один из Учалов, в возрасте от 31 до 48 лет: Валиханов Э.Р., Симонов О.М., Николаев В.О., Шарипов Р.Р. и Марков Ю.А.), остается неизвестной. С момента обвала связь с ними оборвалась.

На месте происшествия мобилизованы все силы: 25 спасателей, 4 единицы техники, оперативная группа Зейского пожарно-спасательного гарнизона. Из Хабаровского края вылетел вертолет Ми-8 с 13 спасателями, а из Приморья направлены горноспасатели МЧС России.

В Амурской области развернут оперативный штаб МЧС, где психологи оказывают помощь семьям шахтеров.

Спасательная операция осложняется масштабами обрушения и глубиной залегания шахты.

Автор: Алия Карачурина