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Клещи теперь не страшны: нужно просто выпить одну таблетку

Клещи теперь не страшны: нужно просто выпить одну таблетку

15:10, 19 мар 2024

По данным ведущей биотехнологической компании Tarsus Pharmaceuticals, эра неприятных столкновений с клещами может близиться к концу. Их новаторский препарат на основе соединения лотиланер продемонстрировал ошеломляющую эффективность в борьбе с этими назойливыми паразитами без каких-либо побочных эффектов для человека.

В ходе масштабных клинических испытаний с участием 31 добровольца ученые разделили их на группы для оценки безопасности и действенности препарата. Одна группа получала плацебо, тогда как остальные принимали различные дозировки экспериментального средства. Результаты превзошли самые смелые ожидания.

Те добровольцы, кто применял таблетки с лотиланером, демонстрировали почти стопроцентную защиту от нашествия клещей. В то же время в контрольной группе, где участники принимали пустышку, лишь у 5% испытуемых не было обнаружено присосавшихся паразитов.

Однако самым удивительным открытием стало то, что действие чудо-препарата сохранялось в течение месяца после его однократного применения. Через 30 дней эффективность по-прежнему превышала 90% по сравнению с начальными показателями.

Поразительная сила лотиланера заключается в его способности блокировать передачу нервных импульсов у клещей, вызывая быстрый паралич и гибель насекомых. При этом люди, употребляющие таблетку, находятся в полной безопасности.

По словам разработчиков, в ближайшем будущем этот революционный препарат поступит в широкую продажу, обеспечив долгожданную защиту от надоедливых клещей во время пребывания на природе. С приходом таких инновационных решений дачники и любители походов смогут по-настоящему наслаждаться летним отдыхом.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: здоровье клещи
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