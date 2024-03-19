В полиции назвали причину смерти хоккеиста Константина Кольцова

21:38, 19 мар 2024

18 марта 2024 года мир спорта потрясла трагическая новость: оборвалась жизнь 42-летнего Константина Кольцова, бывшего тренера «Салавата Юлаева» и известного в прошлом хоккеиста.

По данным следствия, Кольцов был найден мертвым в отеле St. Regis Bal Harbour Resort в Майами. Причиной смерти стало самоубийство.

Официальная информация от Управления полиции Майами-Дейд и Бюро по расследованию убийств подтверждает, что никаких признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Константин Кольцов был известен не только своими спортивными достижениями, но и человеческими качествами. Друзья и коллеги вспоминают его как жизнерадостного, целеустремленного человека, всегда готового прийти на помощь.

Автор: Вадим Рудаков